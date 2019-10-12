Видео: Блэк Чайна в чулках и черном бикини «зажигает» с полуобнаженной брюнеткой

Американская модель и бизнесвумен Блэк Чайна выложила на своей странице в Instagram видео со съемок собственного шоу The Real Blac Chyna. В ролике она вместе с другой девушкой позирует на камеру в черных чулках и бикини.
Фотосессию дамы устроили в черном кабриолете. Они занимают сексуальные позы и обнимают друг друга. В выложенном со съемок видео также можно увидеть недовольство режиссера из-за отлынивания одной из девушек от работы и комментарии Блэк Чайны.
Звезде удалось разгорячить подписчиков. Под ее постом можно встретить множество комментариев на английском языке примерно следующего содержания.
«Детка, ты такая плохая…»
«Огонь! Красотка!»
«Я люблю тебя Блэк Чайна», — признаются юзеры.
31-летняя знаменитость известна в США как бывшая стриптизерша, которой удалось стать известной моделью и бизнесвумен. Как писал 5-tv.ru, ранее Блэк Чайна взбудоражила подписчиков фотографией в дерзком кожаном мини с заклепками.