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  4. Видео: Блэк Чайна в чулках и черном бикини «зажигает» с полуобнаженной брюнеткой

Видео: Блэк Чайна в чулках и черном бикини «зажигает» с полуобнаженной брюнеткой

, 19:14 Видео 261

Чернокожие татуированные модели устроили фотосессию в кабриолете.

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Фото, видео: Instagram @blacchyna

Американская модель и бизнесвумен Блэк Чайна выложила на своей странице в Instagram видео со съемок собственного шоу The Real Blac Chyna. В ролике она вместе с другой девушкой позирует на камеру в черных чулках и бикини.

Фотосессию дамы устроили в черном кабриолете. Они занимают сексуальные позы и обнимают друг друга. В выложенном со съемок видео также можно увидеть недовольство режиссера из-за отлынивания одной из девушек от работы и комментарии Блэк Чайны.

Instagram @blacchyna

Звезде удалось разгорячить подписчиков. Под ее постом можно встретить множество комментариев на английском языке примерно следующего содержания.

«Детка, ты такая плохая…»

«Огонь! Красотка!»

«Я люблю тебя Блэк Чайна», — признаются юзеры.

31-летняя знаменитость известна в США как бывшая стриптизерша, которой удалось стать известной моделью и бизнесвумен. Как писал 5-tv.ru, ранее Блэк Чайна взбудоражила подписчиков фотографией в дерзком кожаном мини с заклепками.

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