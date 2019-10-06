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  4. «Злодейка!» Блэк Чайна примерила дерзкое кожаное мини с заклепками — фото

«Злодейка!» Блэк Чайна примерила дерзкое кожаное мини с заклепками — фото

, 11:58 Фото 277

Экс-стриптизерша, а ныне популярная американская модель, удивила фанатов «строгим» нарядом.

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Фото, видео: Instagram @blacchyna

Американская модель и бизнесвумен, а в прошлом стриптизерша, 31-летняя Блэк Чайна в очередной раз порадовала подписчиков в Instagram провокационным снимком. На фотографии манекенщица позирует в черном кожаном мини-платье, подпоясанном ремешком, и украшенном множеством металлических заклепок.

Для фотосессии звезда соцсети уложила волосы крупными небрежными локонами, сделала невероятной длины серебристый маникюр и дополнила образ дорогими часами.

«Мисс независимость», — подписала пост знаменитость.

Instagram @blacchyna

Поклонники Блэк Чайны пришли в восторг от новой публикации. Особенно фанаты оценили изысканную татуировку с цветочным орнаментом на загорелом и упругом бедре знаменитости. Подписчики модели с ног до головы осыпали кумира восхищенными комментариями.

«Потрясающий наряд! Огненные флюиды!»

«Я живу для этих фотографий!»

«Я люблю это! Сохрани эту энергию. Ты выглядишь удивительно!»

«Милая злодейка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Блэк Чайна примерила костюм супергероя.

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