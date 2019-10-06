Американская модель и бизнесвумен, а в прошлом стриптизерша, 31-летняя Блэк Чайна в очередной раз порадовала подписчиков в Instagram провокационным снимком. На фотографии манекенщица позирует в черном кожаном мини-платье, подпоясанном ремешком, и украшенном множеством металлических заклепок.
Для фотосессии звезда соцсети уложила волосы крупными небрежными локонами, сделала невероятной длины серебристый маникюр и дополнила образ дорогими часами.
«Мисс независимость», — подписала пост знаменитость.
Поклонники Блэк Чайны пришли в восторг от новой публикации. Особенно фанаты оценили изысканную татуировку с цветочным орнаментом на загорелом и упругом бедре знаменитости. Подписчики модели с ног до головы осыпали кумира восхищенными комментариями.
«Потрясающий наряд! Огненные флюиды!»
«Я живу для этих фотографий!»
«Я люблю это! Сохрани эту энергию. Ты выглядишь удивительно!»
«Милая злодейка!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Блэк Чайна примерила костюм супергероя.