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Женщина и ребенок погибли в ДТП в Ставрополье

, 21:18 101

Авария произошла в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

Два человека погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести в результате ДТП в Ставропольском крае. Как сообщает ТАСС, авария произошла около 18.30 в Апанасенковском районе на 24 км автодороги Дивное — Рагули — Арзгир. Отечественная легковушка ВАЗ-2106 столкнулась с трактором. В результате погиб маленький ребенок, которого перевозили с нарушением правил дорожного движения не в детском автомобильном кресле, а на руках.

«От полученных травм на месте происшествия скончался 2,5-летний ребенок, который в момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении на руках у женщины. Также от полученных травм скончалась женщина-пассажир. 40-летний водитель и другая женщина-пассажир госпитализированы», — говорится в сообщении.

На месте работает полиция, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщали, что семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти.

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