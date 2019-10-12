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«Хотел добраться домой»: посетитель концерта «Ленинграда» об устроенной потасовке

, 22:37 Эксклюзивное видео 142

Последний концерт группы «Ленинград» проходит сегодня на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, который устроил потасовку во время прощального концерта группировки «Ленинград» в Петербурге. По словам очевидцев, он бросался на зрителей и вел себя неадекватно. Мужчину быстро скрутили и вывели из зала. После его передалии медикам. По предварительной информации, посетитель концерта мог наодиться в состоянии наркотического опьянения. В интервью 5-tv.ru он рассказал, почему вел себя странно.

«Я хотел добраться домой», — заявил мужчина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что прощальный концерт музыкальной группировки «Ленинград» начался с полуторачасовым опозданием. В интервью 5-tv.ru представитель организатора стадионного тура группы компания Euroshow promoter Ольга Пескова заявила, что причина задержки в том, что поклонники творчества коллектива не пришли на концерт заранее.

«Причина в заходе зрителей, в том, что люди заранее не приходят на концерт, а надо запустить 67 тысяч человек на стадион. Приходят все впритык. А надо досмотреть каждого человека», — заявила Ольга Пескова.

Последний концерт группы «Ленинград» проходит сегодня на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. После этого лидер группировки Сергей Шнуров распустит свою команду. Прощальное турне стало своеобразным подведением итога 22-летней концертной деятельности «Ленинграда».

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