«Хотел добраться домой»: посетитель концерта «Ленинграда» об устроенной потасовке

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, который устроил потасовку во время прощального концерта группировки «Ленинград» в Петербурге. По словам очевидцев, он бросался на зрителей и вел себя неадекватно. Мужчину быстро скрутили и вывели из зала. После его передалии медикам. По предварительной информации, посетитель концерта мог наодиться в состоянии наркотического опьянения. В интервью 5-tv.ru он рассказал, почему вел себя странно.
«Я хотел добраться домой», — заявил мужчина.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что прощальный концерт музыкальной группировки «Ленинград» начался с полуторачасовым опозданием. В интервью 5-tv.ru представитель организатора стадионного тура группы компания Euroshow promoter Ольга Пескова заявила, что причина задержки в том, что поклонники творчества коллектива не пришли на концерт заранее.
Последний концерт группы «Ленинград» проходит сегодня на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. После этого лидер группировки Сергей Шнуров распустит свою команду. Прощальное турне стало своеобразным подведением итога 22-летней концертной деятельности «Ленинграда».