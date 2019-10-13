Известная телеведущая Ольга Ушакова подтвердила, что ждет четвертого ребенка

Известная российская телеведущая Ольга Ушакова подтвердила, что беременна в четвертый раз. Об этом она написала на своей странице в Instagram, сопроводив пост трогательной фотографией, на которой муж обнимает ее заметно округлившийся живот.
В комментариях Ольга уточнила, что сейчас на пятом месяце беременности.
«Тебе идет», — написал ведущей коллега Дмитрий Борисов.
«Здоровья, сил и хорошего аппетита! Сейчас можно и нужно!», — пожелала Дилбар Файзиева.
«Какая красивая на фото! Маманя, вперед!», — откликнулась Светлана Зейналова.
У звезды Первого канала уже есть трое детей. Две старшие дочери — Даша и Ксюша рождены в гражданском браке, имя их отца Ольга никогда публично не называла, маленькая Мария родилась в 2018 году. О муже Ушаковой известно лишь, что он занимается ресторанным бизнесом.
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