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Известная телеведущая Ольга Ушакова подтвердила, что ждет четвертого ребенка

, 1:58 Фото 122

У звезды телеэкрана уже есть три дочери: Даша, Ксюша и Мария.

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Фото, видео: Instagram @ushakovao

Известная российская телеведущая Ольга Ушакова подтвердила, что беременна в четвертый раз. Об этом она написала на своей странице в Instagram, сопроводив пост трогательной фотографией, на которой муж обнимает ее заметно округлившийся живот.

«Последний раз… скорее всего… наверное… может быть. Вот такие новости у нас, друзья. Хотя для кого-то уже и не новости. Мы еще только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест…» — написала под снимком Ушакова.

Instagram @ushakovao

В комментариях Ольга уточнила, что сейчас на пятом месяце беременности.

«Тебе идет», — написал ведущей коллега Дмитрий Борисов.

«Здоровья, сил и хорошего аппетита! Сейчас можно и нужно!», — пожелала Дилбар Файзиева.

«Какая красивая на фото! Маманя, вперед!», — откликнулась Светлана Зейналова.

У звезды Первого канала уже есть трое детей. Две старшие дочери — Даша и Ксюша рождены в гражданском браке, имя их отца Ольга никогда публично не называла, маленькая Мария родилась в 2018 году. О муже Ушаковой известно лишь, что он занимается ресторанным бизнесом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга главного тренера «Зенита» и мать семерых детей Анна Семак хочет усыновить темнокожего ребенка.

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