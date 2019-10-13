Склад полыхает на севере Петербурга на площади две тысячи квадратных метра

Пожар произошел в промзоне на севере Петербурга. Возгорание возникло около 23 часов в субботу, 12 октября, в поселке Новое Девяткино. Прибывшие на место ЧП пожарные установили что огонь полыхает внутри кирпичного складского здания на площади около двух тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен второй номер. Угрозы распространения огня на соседние жилые здания отсутствует. Информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению привлечены порядка 50 человек, также задействовано 17 единиц техники. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Бурятии.