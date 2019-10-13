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  4. «Для меня нет никакого мата»: Шнуров не делит слова на запрещенные и разрешенные

«Для меня нет никакого мата»: Шнуров не делит слова на запрещенные и разрешенные

, 5:27 Видео 21

По словам лидера группировки «Ленинград», для него существует лишь русский язык «в полном его объеме».

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Сергей Шнуров считает смешным запрещать нецензурную речь в XXI веке. Об этом лидер музыкальной группировки «Ленинград» заявил журналистам перед последним концертом коллектива в Санкт-Петербурге.

«Что такое мат? Я не могу сказать. Вот для меня нет мата никакого. Для меня есть русский язык в полном его объеме. И все эти разговоры о том, что есть какие-то запрещенных слова, мне кажется, в XXI веке как-то смешны», — считает музыкант.

Как сообщал 5-tv.ru, в сентябре чиновница Министерства культуры России пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию после концерта в Ростове-на-Дону — женщину возмутила звучавшая со сцены на протяжении четырех часов «нецензурная брань».

Прощальный тур группировки «Ленинград» стартовал 4 июня в Калининграде и завершился в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге в присутствии 67 тысяч зрителей. В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске коллектива.

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