«Для меня нет никакого мата»: Шнуров не делит слова на запрещенные и разрешенные

Сергей Шнуров считает смешным запрещать нецензурную речь в XXI веке. Об этом лидер музыкальной группировки «Ленинград» заявил журналистам перед последним концертом коллектива в Санкт-Петербурге.

«Что такое мат? Я не могу сказать. Вот для меня нет мата никакого. Для меня есть русский язык в полном его объеме. И все эти разговоры о том, что есть какие-то запрещенных слова, мне кажется, в XXI веке как-то смешны», — считает музыкант.

Как сообщал 5-tv.ru, в сентябре чиновница Министерства культуры России пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию после концерта в Ростове-на-Дону — женщину возмутила звучавшая со сцены на протяжении четырех часов «нецензурная брань».

Прощальный тур группировки «Ленинград» стартовал 4 июня в Калининграде и завершился в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге в присутствии 67 тысяч зрителей. В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске коллектива.