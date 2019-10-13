«Не могу находиться в общем потоке»: Шнуров рассказал, когда снимет новый клип

Завершивший концертную деятельность лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров надеется, что будет продолжать снимать клипы. Об этом музыкант заявил в субботу, 12 октября, на встрече с журналистами перед финальным концертом прощального тура в Санкт-Петербурге.
По его словам, придется придумать что-то новое, чтобы «самого себя удивить», поскольку клип как метод воздействия на зрителя «себя дискредитировал и исчерпал».
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Шнуров считает смешным запрещать матерные слова в XXI веке.