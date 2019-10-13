Настя Каменских опубликовала в Instagram провокационное фото в откровенном «наряде». Утренний снимок певица сделала в ванной комнате с зубной щеткой в руках. На кадре исполнительница предстала с растрепанными кудряшками и совсем ненакрашенная. Для фотографии звезда выбрала белый комплект нижнего белья, в котором все достоинства украинской поп-дивы можно рассмотреть во всей красе.

Instagram @kamenskux

В публикации с откровенным фото Настя Каменских поделилась с подписчиками своим распорядком дня. Оказалось, певица очень серьезно подходит к вопросу грамотного распределения времени.

«Я человек тайм-менеджмента и не люблю терять время, поэтому у меня все расписано. Я придерживаюсь графика, благодаря которому все успеваю и иду к своим целям », — утверждает знаменитость.

Настя Каменских просыпается в шесть утра и тут же отправляется на тренировку. По словам певицы, утренние занятия спортом вызывают интенсивную выработку гормонов, влияющих на настроение. При этом, исполнительница находит время на спорт даже во время концертных туров — звезда занимается в фитнес-залах отелей.

« В работу я включаюсь сразу же после тренировки. День получается очень активным и насыщенным. Но самое главное — раньше встал — больше успел !» — заявила поп-дива.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Потап ревнует Настю Каменских к другим мужчинам.