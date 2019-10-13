Нино Нинидзе доказала силу и независимость, таская тяжелые коробки

Актриса театра и кино грузинского происхождения Нино Нинидзе поделилась с подписчиками в Instagram забавными кадрами переезда. На видео худенькая красавица тащит на хрупких плечах огромные коробки, очевидно оставшиеся от новой мебели. В развевающемся по ветру черном пальто, звезда наперекор тяжести груза и разбушевавшейся стихии, как маленький трудолюбивый муравей, все-таки доносит громоздкие упаковки до мусорного контейнера.

«Переезд — дело тонкое!» — подписала видеозапись знаменитость.

Юмористический ролик сняла на камеру телефона подруга Нино Нинидзе. Во время трудового подвига актрисы приятельница успевала вставлять колкие комментарии.

«Нинош, нормально?» — иронично спрашивает подружка.

Поклонники Нино Нинидзе после просмотра забавного видео задались сразу несколькими вопросами. Почему актрисе не помогает переезжать ее возлюбленный Максим Виторган? И не к нему ли перебирается жить грузинская звезда? Ведь отношения пары стали уже достаточно близкими: избранника Нинидзе одобрила ее мама, а Виторган посвящает любимой публичные романтические выступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виторган и Нино Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике.