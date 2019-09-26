Звезда «Небесных ласточек» одобряет роман дочери с Максимом Виторганом

Мама новой возлюбленной Максима Виторгана Нино Нинидзе полностью одобряет выбор своей дочери. Ия Нинидзе, запомнившаяся зрителям как исполнительница главной роли в музыкальном фильме «Небесные ласточки», приехала в Благовещенск на фестиваль театра и кино «Амурская осень». Здесь ее и подловили журналисты, чтобы узнать ее отношение к роману, который последние месяцы активно обсуждает и бомонд, и интернет-сообщество.

«Я только за! Я и маму Максима Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом Эммануилом Виторганом прекрасно знакома…» — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Она убеждена, что со своими «бывшими» нужно оставаться в дружеских отношениях.

«У меня вот, к примеру, было три мужа, и ни с кем я не ругалась», —заявила 59-летняя Нинидзе.

Актриса рассказала, что бывший муж ее дочери Нино Кирилл Плетнев часто приходит к ним в гости, чтобы повидаться с сыном Сандро.

«Заботится о своем сыне и внуке моем Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо», — сказала Нинидзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что после громкой свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова бывший муж телеведущей Максим Виторган и его новая возлюбленная Нино Нинидзе перестали стесняться проявлять чувства на публике.