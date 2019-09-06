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  4. «Настигло вдохновение!» Виторган устроил спектакль для новой возлюбленной

«Настигло вдохновение!» Виторган устроил спектакль для новой возлюбленной

, 23:05 Видео 23

С 28-летней Нино Нинидзе 46-летний актер дурачится и наслаждается жизнью.

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Фото, видео : Instagram @mvitorgan, www.globallookpress.com

Максим Виторган, окрыленный любовью к актрисе грузинского происхождения — Нино Нинидзе — повеселил подписчиков в Instagram забавным видео. На кадрах 46-летний актер исполняет музыкальный перфоманс для своей пассии в одном из подъездов столицы. Импровизированное театральное выступление артист назвал «Нападение желтого чемоданчика».

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Видео с Максимом Виторганом в главной роли на камеру телефона записывает сама Нино Нинидзе. 28-летняя подруга актера заливисто смеется и просит любимого «оставить этот чемодан».

«А в подъезде его настигло вдохновение!» — подписал ролик знаменитость.

Пока новоявленные возлюбленные наслаждаются обществом друг друга в московских парадных, экс-супруга Виторгана — Ксения Собчак — вовсю готовится к предстоящему торжеству. Инсайдеры утверждают — свадьба светской львицы и ее бойфренда режиссера Константина Богомолова состоится уже 13 сентября. Празднество обойдется звездной паре в, как минимум, 12 миллионов рублей. Однако «жених и невеста» до сих пор так и не подтвердили слухи о регистрации брака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленная Виторгана попрощалась с летом пикантным фото.

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