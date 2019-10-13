«Сказка закончится»: Синоптики предупредили москвичей о предзимье

Синоптики рассказали о надвигающемся на Москву предзимье — так называется у специалистов особый метеорологический сезон между осенью и зимой.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уже к четвергу, 17 октября, столбики термометров опустятся на пять-шесть градусов. Дневные температурные показатели установятся на отметке шесть-восемь градусов выше нуля, а ночью — около двух.

« Сказка, к сожалению, действительно закончится », — приводит слова синоптика ФАН.

Вильфанд добавил, что предзимье в столице продлится до середины декабря. В начале предстоящей недели днем температура составит 12-15 градусов выше нуля, а ночью опустится до 7-9 градусов тепла.

В Гидрометцентре ранее рассказали, что из-за глобального потепления с октября по март по всей стране ожидаются аномальные температурные изменения.