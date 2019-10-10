Ветер, дожди, гололед и туман: половина России во власти непогоды

В десятках российских регионов сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, снега и сильного ветра. Во власти стихии — Дальний Восток, Сибирь, Забайкальский край и юг Европейской части. К примеру, порывы ветра в Магаданской области достигают 30-ти метров в секунду.

Аэропорт «Кольцово» закрыт в связи с аварийной посадкой на «брюхо» Ан-12

В Калининграде в эти минуты бушует шторм — вот такими кадрами пользователи делятся в соцсетях. А в Якутии этим утром десятки людей опоздали на работу — за ночь выпала едва ли не месячная норма осадков. Местным жителям пришлось преодолевать большие сугробы.

И, по словам синоптиков, это только начало. Ветер, дожди, гололед и туман сегодня накроют едва ли не половину страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощные ливни обрушились на Европу, есть первые жертвы.