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Ветер, дожди, гололед и туман: половина России во власти непогоды

, 11:17 Эфирная новость 53

В десятках регионов объявлено штормовое предупреждение.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4040

В десятках российских регионов сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, снега и сильного ветра. Во власти стихии — Дальний Восток, Сибирь, Забайкальский край и юг Европейской части. К примеру, порывы ветра в Магаданской области достигают 30-ти метров в секунду.

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В Калининграде в эти минуты бушует шторм — вот такими кадрами пользователи делятся в соцсетях. А в Якутии этим утром десятки людей опоздали на работу — за ночь выпала едва ли не месячная норма осадков. Местным жителям пришлось преодолевать большие сугробы.

И, по словам синоптиков, это только начало. Ветер, дожди, гололед и туман сегодня накроют едва ли не половину страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощные ливни обрушились на Европу, есть первые жертвы.

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