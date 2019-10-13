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Песков рассказал, почему Путин не ездит отдыхать за границу

, 16:48 Видео 108

Своим примером президент популяризует внутренний туризм в России.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

Пресс-секретарь российского президента дал интервью в рамках фильма «Москва. Кремль. Путин». Дмитрий Песков объяснил, почему Путин отдыхает именно в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент и сам не раз отвечал на подобные вопросы. Путин убежден, что в России — очень богатая и красивая природа. А на собственном примере показывать, как можно отдыхать внутри страны — одна из задач президента.

Пресс-секретарь добавил, что даже в редкие часы отдыха глава государства думает о работе и часто обсуждает с ближайшим окружением важные вопросы. Труд президента не прекращается ни днем, ни ночью — «слишком много судьбоносных процессов» происходит в поле его внимания, уверен Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно у президента РФ был небольшой отпуск. Он провел его в сибирской тайге, где в компании министра обороны Сергея Шойгу собирал грибы, ягоды и любовался природой.

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