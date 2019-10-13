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Полиция Зеленограда проверяет сообщение о нападении на сотрудников ГИБДД

, 18:37 Срочная новость 50

По предварительной информации, на сотрудников дорожной полиции напал неизвестный мужчина с ножом, обратившийся к ним за помощью.

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

Полиция Зеленограда проверяет сообщение о нападении на сотрудников ГИБДД.

По предварительной информации, на сотрудников дорожной полиции напал неизвестный мужчина с ножом.

Как стало известно 5-tv.ru, он обратился к ним за помощью.

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Полиция Зеленограда проверяет сообщение о нападении на сотрудников ГИБДД

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