Полиция Зеленограда проверяет сообщение о нападении на сотрудников ГИБДД.
По предварительной информации, на сотрудников дорожной полиции напал неизвестный мужчина с ножом.
Как стало известно 5-tv.ru, он обратился к ним за помощью.
Сегодня, 18:37 Происшествия Срочная новость 50
По предварительной информации, на сотрудников дорожной полиции напал неизвестный мужчина с ножом, обратившийся к ним за помощью.
Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer
Полиция Зеленограда проверяет сообщение о нападении на сотрудников ГИБДД.
По предварительной информации, на сотрудников дорожной полиции напал неизвестный мужчина с ножом.
Как стало известно 5-tv.ru, он обратился к ним за помощью.
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