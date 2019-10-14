Путин отметил уникальность российского гиперзвукового оружия

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic рассказал о создании Россией уникального оружия, аналогов которому в настоящее время в мире не существует.

« Это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю что. Н ад чем наши ученые, инструкторы и инженеры работают », — рассказал Путин.

В ходе этого интервью глава российского государства также пошутил о роли телеканала RT во вмешательстве в американские выборы, а также подчеркнул необходимость освобождения Сирии от иностранного присутствия.

Также Путин напомнил, что недавно США вышли из Договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Минобороны РФ раскрыло аккредитованным иностранным военным атташе характеристики ракеты 9М729, из-за которой ряд западных стран пытаются обвинить Москву в нарушении ДРСМД. Тем не менее, на публичное мероприятие демонстративно не явились представители США, Великобритании и ряда других западных стран. Трамп объявил о выходе страны из договора, который таким образом прекратил свое существование 2 августа 2019 года.