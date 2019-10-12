Путин уверен в необходимости особождения Сирии от иностранного присутствия

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость полного освобождения территории Сирии от иностранного военного присутствия. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы старшего корреспондента телеканала Al Arabiya Мохаммеда Томаихи, старшего корреспондента телеканала Sky News Arabia Моханнада Хатиба и руководителя отдела общественно-политических программ телеканала RT Arabic Салама Мусафира.

«На сегодняшний день, мы этот вопрос абсолютно открыто обсуждаем со всеми нашими партнерами. И с иранскими партнерами, и с турецкими. Неоднократно говорили и американским нашим партнерам и вам скажу. Я говорил также открыто своим коллегам. Територия Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. И территориальная целостность САР должна быть полностью восстановлена», — подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что Российская Федерация присутствует в Сирийской арабской республике (САР) до того момента, пока об этом просит легитимное правительство страны. В том, случае, если руководство страны заявит о том, что больше не нуждается в российском присутствии, то вооруженные силы нашей страны незамедлительно ее покинут.

В воскресенье, 13 октября, Владимир Путин прибудет в Саудовскую Аравию. В рамках поездки президент России встретится с королем страны Салманом ибн Абдулой-Азиз Аль Саудом. Руководители государств обсудят действия по стабилизации на рынке нефти.