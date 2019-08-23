«На воре шапка горит»: Госдеп США придумал новые причины нарушения Россией ДРСМД

Госдепартамент США опубликовал доклад по выполнению Вашингтоном обязательств в рамках предусмотренных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению. В документе якобы содержится объяснение, почему Москва «нарушила» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который обеспечивал международную безопасность почти три десятка лет.

Во внешнеполитическом ведомстве США якобы определили, что Россия нарушает свои обязательства по ДРСМД в части ракеты 9M729, технические характеристики которой представители Минобороны РФ демонстрировали зарубежным коллегам еще 23 января 2019 года, но на мероприятие не явились американские коллеги.

« По оценкам США, решение России нарушить ДРСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ », — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

23 января 2019 года Минобороны РФ раскрыло аккредитованным иностранным военным атташе характеристики ракеты 9М729, из-за которой ряд западных стран пытаются обвинить Москву в нарушении ДРСМД. Тем не менее, на публичное мероприятие демонстративно не явились представители США, Великобритании и ряда других западных стран.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из договора, который таким образом прекратил свое существование 2 августа 2019 года.

Уже 19 августа Пентагон обнародовал видео испытаний запрещенной ДРСМД ракеты, которая преодолела более чем 500 километров.