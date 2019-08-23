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«На воре шапка горит»: Госдеп США придумал новые причины нарушения Россией ДРСМД

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Спустя чуть более двух недель после одностороннего выхода из договора Вашингтон нарушил его ключевое требование — испытал ракету дальностью более чем на полтысячи километра, но «виновата Москва».

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Фото, видео : ТАСС/Lance Cpl. Brandon Salas, /AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Госдепартамент США опубликовал доклад по выполнению Вашингтоном обязательств в рамках предусмотренных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению. В документе якобы содержится объяснение, почему Москва «нарушила» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который обеспечивал международную безопасность почти три десятка лет.

Во внешнеполитическом ведомстве США якобы определили, что Россия нарушает свои обязательства по ДРСМД в части ракеты 9M729, технические характеристики которой представители Минобороны РФ демонстрировали зарубежным коллегам еще 23 января 2019 года, но на мероприятие не явились американские коллеги.

«По оценкам США, решение России нарушить ДРСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

23 января 2019 года Минобороны РФ раскрыло аккредитованным иностранным военным атташе характеристики ракеты 9М729, из-за которой ряд западных стран пытаются обвинить Москву в нарушении ДРСМД. Тем не менее, на публичное мероприятие демонстративно не явились представители США, Великобритании и ряда других западных стран.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из договора, который таким образом прекратил свое существование 2 августа 2019 года.

Уже 19 августа Пентагон обнародовал видео испытаний запрещенной ДРСМД ракеты, которая преодолела более чем 500 километров.

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