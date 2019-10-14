Герой Дауни-младшего в новом фильме сможет разговаривать с животными

Роберт Дауни-младший исполнит роль ветеринара в новом фильме «Путешествие доктора Дулиттла». Трейлер картины опубликовала компания Universal Pictures.

В роли спасителя братьев наших меньших герой Дауни-младшего окажется способен общаться с животными на их языке. Помимо голливудского актера зрители увидят в фильме также Эмму Томпсон, Рэйфа Файнса, Селену Гомес и Марион Котийяр.

Картина, снятая по задумке Стивена Гейгана, получившего «Оскар» за сценарий к фильму Стивена Содерберга «Траффик», появится на экранах 17 января 2020 года, российский зритель сможет оценить кино 20 февраля.

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