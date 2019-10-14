Исполнилось 218 лет со дня рождения Жозефа Плато: чем мир обязан великому физику

Корпорация Google посвятила очередной дудл бельгийскому физику Жозефу Плато. В понедельник, 14 октября, создатель стробоскопа отметил бы 218-й день рождения.

Дудл представляет собой круг, внутри которого от сковородок отскакивают блины, стремящиеся попасть на тарелку. В анимированной версии изображения движение сковородок напоминает кружение в стробоскопе.

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Создавший устройство Жозеф Плато родился 14 октября 1801 года в Брюсселе. Он был сыном опытного художника, который специализировался на росписи цветов. В молодости будущий ученый изучал юриспруденцию.

В 1828 году Плато решил повторить опыт д’Арси, немного его изменив. Он прикрепил к вращающемуся колесу диск с цветными секторами. В результате удалось выяснить, как отражаются образы на сетчатке глаза, их точную продолжительность, цвет и интенсивность.

Тяга к науке заканчивалась для Плато не только важнейшими открытиями, но и травмами. Летом 1829 года он в течение 25 секунд смотрел на полуденный солнечный диск, после чего временно ослеп. Жозеф хотел выяснить предел сопротивляемости сетчатки человеческого глаза к солнцу.

Стробоскопическое устройство Плато изобрел в 1832 году. Оно состояло из двух дисков, вращавшихся в противоположных направлениях. Смотрящий в устройство человек видел танцора в движении. В итоге популярность устройства привела к рождению кино, которое, по сути, представляет собой иллюзию движущегося изображения.

В старости Плато полностью потерял зрение. Несмотря на это, он продолжал продуктивную научную карьеру. Ученый скончался 15 сентября 1883 года в возрасте 81 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Google посвятил дудл «босоногой» певице Сезарии Эворе. Она запомнилась не только своим талантом, но и поразительными личными качествами.