Фанаты заподозри у жены Николаева вторую беременность

Не прошло и недели, как Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отпраздновали четырехлетие дочери Вероники. Певец и композитор не скрывает, что всей душой любит Веронику — не меньше, чем старшую дочь от первого брака. Меж тем поклонники уже решили, что на подходе у звезды третий ребенок.

Намек на пополнение в семействе вольно или невольно дала сама Проскурякова. 12 октября певица выложила в Instagram фото с кремлевского концерта ко Дню работника сельского хозяйства. На снимке артистка предстала в платье с глубоким декольте и декором в виде бусинок и страз. Фанаты вспомнили, что именно этот наряд носила Юлия в пору первой беременности.

Instagram @uliaveronika

Подозрительными подписчикам показались и слова Проскуряковой.

«Прекрасный праздник! Кстати, столько всего вкусного и полезного выращивают и производят в России, например, мои любимые огурчики. Обожаю!» — приписала к фото певица.

В комментариях под постом помимо привычных восторгов в адрес супруги Николаева фолловеры разнесли слухи, что артиста находится в положении.

«Мне кажется, что здесь животик непростой!»

«Да, мне тоже видится, что Юлия в интересном положении. Это же прекрасно!»

«Красавица! Пусть молча завидуют!» — откликнулись пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что у дочери Николаева появился творческий псевдоним.