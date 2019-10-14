Американский конгрессмен поздравил ВМС США картинкой «Петра Великого»

Американский конгрессмен Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания картинкой, на которой изображен российский атомный ракетный крейсер «Петр Великий». На курьезное поздравление обратили внимание в Twitter.

«С днем рождения ВМС США. Мы благодарим всех мужчин и женщин, которые служат для обеспечения безопасности наших морей», — подписал парламентарий изображение.

На картинке с российским крейсером, который в сети прозвали убийцей авианосцев США, заретушировали бортовой номер судна. Однако самый важный опознавательный знак остался на месте: на корме виден военно-морской флаг РФ — синий Андреевский крест на белом фоне.

На ошибку конгрессмена обратил внимание Дейв Браун — заместитель редактора военного отдела издания Politico.

Twitter @dave_brown24

После этого Брайан Маст перезалил твит, заменив картинку на официальный проморолик ВМС США.

Датой основания ВМС США считается 13 октября 1775 года. За день до этого Континентальный конгресс постановил снарядить два вооруженных парусных судна для перехвата английских кораблей, снабжающих английские войска в Америке.

Как писал 5-tv.ru, перед самым праздником американский эсминец зашел в Черное море. В США уже объяснились.