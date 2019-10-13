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Американский эсминец зашел в Черном море, в США поспешили объясниться

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Заход военного корабля в акваторию — плановая операция, заверило командование шестым флотом Соединенных Штатов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © US Navy

Появление ракетного эсминца военно-морских сил США USS Porter в Черном море — плановая операция, сообщила командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти. Ее слова цитирует газета Stars and Stripes.

«Это обычное развертывание демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и приверженность союзникам и партнерам по НАТО в Черном море», — прокомментировал представитель американских ВМС.

По словам Франкетти, это седьмой заход американского военного корабля в Черное море за 2019 год. В августе USS Porter уже появлялся в акватории в сопровождении корабля Черноморского флота «Сметливый». 12 октября российские военные также взяли вновь зашедший в море эсминец под контроль. Его сопровождают фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Ранее 5-tv.ru писал, что два боевых корабля НАТО зашли в Черное море.

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