Цымбалюк-Романовская и Шаляпин в шубах прогулялись по Красной площади

Бывша жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вместе со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным прошлись по центру Москвы — Красной площади и сделали фото на память. Несмотря на довольно-таки дождливую октябрьскую погоду пара выбрала для променада дорогие норковые шубы, пишут Дни.ру.
Но судя по всему, наряд не по погоде нисколько не повлиял на настроение влюбленных. Так Виталина, которая и опубликовала снимок в социальной сети, написала:
Поклонники звездной пары стали наперебой одаривать комплиментами влюбленных.
«Две красы, которые украшают, именно украшают наш шоу-бизнес, порой столько выбивают на них грязи, а она к ним не пристает, грязь остается на руках тех, кто ее в них кидает!»
«Сияющие лица, смотрю и сама улыбаюсь»;
«Оба мудрые, разумные, счастливые, позитивные», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Цымбалюк-Романовской в обнимку с Джигарханяном разозлило фанатов.