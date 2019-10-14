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  4. Цымбалюк-Романовская и Шаляпин в шубах прогулялись по Красной площади

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин в шубах прогулялись по Красной площади

, 6:46 Фото 38

Несмотря на дождливую погоду, влюбленные выбрали в качестве наряда для прогулки дорогие меха.

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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Бывша жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вместе со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным прошлись по центру Москвы — Красной площади и сделали фото на память. Несмотря на довольно-таки дождливую октябрьскую погоду пара выбрала для променада дорогие норковые шубы, пишут Дни.ру.

Но судя по всему, наряд не по погоде нисколько не повлиял на настроение влюбленных. Так Виталина, которая и опубликовала снимок в социальной сети, написала:

«Есть места, каждое посещение которых является для каждого из нас своеобразной „точкой отсчета“. И тогда нам кажется, что мы сами творим историю своей жизни. Даже если это иллюзия — как же она прекрасна! Хороших выходных и будьте счастливы».

Instagram @vitalinaromanovskaya

Поклонники звездной пары стали наперебой одаривать комплиментами влюбленных.

«Две красы, которые украшают, именно украшают наш шоу-бизнес, порой столько выбивают на них грязи, а она к ним не пристает, грязь остается на руках тех, кто ее в них кидает!»

«Сияющие лица, смотрю и сама улыбаюсь»;

«Оба мудрые, разумные, счастливые, позитивные», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Цымбалюк-Романовской в обнимку с Джигарханяном разозлило фанатов.

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