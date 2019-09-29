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  4. Фото Цымбалюк-Романовской в обнимку с Джигарханяном разозлило фанатов

Фото Цымбалюк-Романовской в обнимку с Джигарханяном разозлило фанатов

, 19:39 Фото 1 236

Подписчики посчитали неуместным публикацию подобного снимка после расставания. Некоторые фолловеры даже обвинили пианистку в том, что она «обобрала» знаменитого актера.

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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

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Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 77 Умер Марк Захаров 18

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram пост, в котором выразила соболезнования по поводу ухода из жизни культового российского режиссера Марка Захарова. Публикацию пианистка сопроводила снимком, на котором позирует в компании умершей знаменитости и своего бывшего супруга Армена Джигарханяна.

«Уважаемый, Великий и совершенно непревзойденный Марк Анатольевич! Вечная Светлая Память!» — подписала пост звезда.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Многие поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской присоединились к соболезнованиям и выразили сочувствие близким Марка Захарова. Однако в соцсети нашлись те, кто пренебрег элементарными правилами приличия, пишет Утро.ру. Разозленные публикацией подписчики принялись оставлять под трогательным и печальным постом пианистки гнусные комментарии по поводу ее личной жизни с Арменом Джигарханяном.

«Слава Богу, что теперь Армен Борисович со своей женой Татьяной! Она очень мудрая, умнейшая женщина, а Романовская из провинции только смогла обобрать Армена Борисовича!»

«Тебе ли судить таких знаменитостей? Сиди со своим альфонсом!»

«Вы считаете уместно выставлять фото?!»

«Джигарханяна действительно „отпустили“ жить со своей старой женой, или это опять часть какого-то плана?» — написали разозленные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пасынок Джигарханяна назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком».

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