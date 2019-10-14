Преемница Меркель сформулировала отношение Германии к ситуации с Крымом

Преемница Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Германии следует строить добрососедские отношения с Россией, но она не должна молчать в вопросе о Крыме, поскольку в ситуации с вхождением полуострова в состав РФ, по ее мнению, имеются признаки нарушения международного права. Об этом политик заявила в воскресенье, 13 октября, на съезде Молодежного союза Германии.

«Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», — цитируют Крамп-Карренбауэр «Известия».

Крым вернулся состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей, однако результаты плебисцита не признает Украина и ряд западных стран.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Ангела Меркель назвала условия возвращения России в «большую восьмерку».