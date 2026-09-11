Правая партия Германии может изменить отношение страны к России и Украине

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

В бундестаге состоялось голосование об отказе от враждебного к РФ политического курса.

Как Германия относится к России и Украине

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Депутаты от Социал-демократической партии Германии заявили о возможном изменении политического курса по отношению к России и Украине. Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на источник в партии.

«Поводом для дискуссии стала победа правой партии „Альтернатива для Германии“ на региональных выборах в Саксонии-Анхальт», — гласит публикация.

По предварительной статистике бундестага, АдГ досталось 43,8% голосов избирателей. Эта партия предлагает программу защиты традиционных ценностей и ужесточение миграционной политики.

По информации издания, порядка 90% депутатов считают, что менять отношение к Москве и Киеву пока не следует. Однако 10% парламентариев выступают против сохранения текущего враждебного к РФ курса.

Ранее 5-tv.ru писал, что после поражения на выборах выступление канцлера Германии Фридриха Мерца в бундестаге оказалось ударом по партии Христианско-демократического союза (ХДС), которую он представляет.

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