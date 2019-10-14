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Звезда «Фитнеса» приняла участие в фотосессии будучи беременной

, 10:30 Фото 1 865

Нежным снимком актриса Татьяна Храмова сопроводила рассказ о том, как себя чувствовала, находясь в «интересном» положении.

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Фото, видео: Instagram @xramova

Звезда отечественного телесериала «Фитнес» 30-летняя Татьяна Храмова рассказала в Instagram о подробностях протекания своей беременности. Актриса сопроводила пост откровенным снимком, сделанным незадолго до родов, на котором предстала перед подписчиками полностью обнаженной. Тело артистки прикрывала лишь легкая полупрозрачная, развевающаяся по ветру ткань.

«Мама мне с детства говорила, что у нас в семье все легко и быстро рожают, поэтому я не боялась родов совершенно! Хотя, не все у наших с родами было так просто, но мамины слова — это успешное действие! Я поняла, что главное — не бояться!» — дала совет знаменитость.

Instagram @xramova

В запланированный день родов Татьяна Храмова не испытала и малейшего намека на появление малыша. Актриса даже поучаствовала в фотосъемке, пытаясь хоть как-то себя развлечь. По словам звезды, ребенок продолжал активно прибавлять в весе, однако радовать своим появлением на свет не торопился.

«Намерили аж 57 сантиметров и 4,2 килограмма! И все понимали, что с каждым днем он становится больше и больше…», — поделилась воспоминаниями звезда.

В итоге, роды Татьяны Храмовой прошли хорошо. Актриса родила здорового мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная Татьяна Храмова на последних сроках снималась в сериале «Фитнес-2».

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