Звезда «Фитнеса» приняла участие в фотосессии будучи беременной

Звезда отечественного телесериала «Фитнес» 30-летняя Татьяна Храмова рассказала в Instagram о подробностях протекания своей беременности. Актриса сопроводила пост откровенным снимком, сделанным незадолго до родов, на котором предстала перед подписчиками полностью обнаженной. Тело артистки прикрывала лишь легкая полупрозрачная, развевающаяся по ветру ткань.
«
В запланированный день родов Татьяна Храмова не испытала и малейшего намека на появление малыша. Актриса даже поучаствовала в фотосъемке, пытаясь хоть как-то себя развлечь. По словам звезды, ребенок продолжал активно прибавлять в весе, однако радовать своим появлением на свет не торопился.
«
В итоге, роды Татьяны Храмовой прошли хорошо. Актриса родила здорового мальчика.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная Татьяна Храмова на последних сроках снималась в сериале «Фитнес-2».