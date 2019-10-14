Звезда «Фитнеса» приняла участие в фотосессии будучи беременной

Звезда отечественного телесериала «Фитнес» 30-летняя Татьяна Храмова рассказала в Instagram о подробностях протекания своей беременности. Актриса сопроводила пост откровенным снимком, сделанным незадолго до родов, на котором предстала перед подписчиками полностью обнаженной. Тело артистки прикрывала лишь легкая полупрозрачная, развевающаяся по ветру ткань.

« Мама мне с детства говорила, что у нас в семье все легко и быстро рожают, поэтому я не боялась родов совершенно! Хотя, не все у наших с родами было так просто, но мамины слова — это успешное действие! Я поняла, что главное — не бояться! » — дала совет знаменитость.

Instagram @xramova

В запланированный день родов Татьяна Храмова не испытала и малейшего намека на появление малыша. Актриса даже поучаствовала в фотосъемке, пытаясь хоть как-то себя развлечь. По словам звезды, ребенок продолжал активно прибавлять в весе, однако радовать своим появлением на свет не торопился.

« Намерили аж 57 сантиметров и 4,2 килограмма! И все понимали, что с каждым днем он становится больше и больше… », — поделилась воспоминаниями звезда.

В итоге, роды Татьяны Храмовой прошли хорошо. Актриса родила здорового мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная Татьяна Храмова на последних сроках снималась в сериале «Фитнес-2».