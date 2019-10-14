«Жена домой не пустит!» Михаил Галустян повеселился в компании четырех «кошечек»

Продюсер Гарик Мартиросян представил зрителям нового медийного персонажа Супер Жорика, которого сыграл непревзойденный комик Михаил Галустян. Фотографию со съемок нового проекта звездные друзья опубликовали в Instagram. На снимке юморист позирует в обществе четырех длинноногих моделей с броским макияжем и стильными укладками. Вся труппа на фото одета в «леопард»: манекенщицы нарядились в длинные вечерние платья, а сам Галустян в рубашку, смокинг и даже туфли с леопардовым принтом.

« Совсем уже скоро новая песня от Super Жорика! В новом, никем еще не примененном стиле Electro Кавказ! Все будут в шоке! » — пообещал в подписи к посту Мартиросян.

Instagram @martirosian_official

Поклонники комедийного тандема Гарика Мартиросяна и Михаила Галустяна пришли в полнейший восторг от опубликованного снимка. Фанаты юмористов тут же принялись шутить по поводу необычного наряда комика и его спутниц. Многие подписчики отметили — Галустяну нужно быть осторожнее, выбирая съемки для участия: с такими сексуальными партнершами его однажды могут не пустить домой.

«Мишка, жена домой не пустит после такого фото!»

«Леопардаменин!»

«Запашные за кадром»;

«Граф Галустякула», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Гарика Мартиросяна запутала фанатов новым смешным фото.