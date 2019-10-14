«Попрошу уважения»: Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев, автор одного из пяти голов, забитых накануне в ворота кипрской сборной в отборочном туре на Чемпионат Европы 2020 высказался о намеках на его отношения с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Он обратился ко всем читающим его пост с просьбой оставаться честными людьми.
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13 октября сборная России с разгромным счетом 5:0 победила сборную Кипра в ходе отбора на Евро-2020. Таким образом команда Станислава Черчесова досрочно вышла из группы.