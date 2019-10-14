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  4. «Попрошу уважения»: Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

«Попрошу уважения»: Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

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«Зенитовец» попросил СМИ с уважением отнестись к его семье.

Фото: ТАСС / Вячеслав Евдокимов

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев, автор одного из пяти голов, забитых накануне в ворота кипрской сборной в отборочном туре на Чемпионат Европы 2020 высказался о намеках на его отношения с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.

«Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе. Но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье», — написал футболист в Instagram.

Он обратился ко всем читающим его пост с просьбой оставаться честными людьми.

«Поздравляю всех с выходом на Евро-2020», — подытожил 26-летний «зенитовец», уроженец Грозного.

13 октября сборная России с разгромным счетом 5:0 победила сборную Кипра в ходе отбора на Евро-2020. Таким образом команда Станислава Черчесова досрочно вышла из группы.

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