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Более двух тысяч социальных проектов получат президентские гранты

, 21:05 Эфирная новость 35

Подведены итоги конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, среди победителей оказались 2128 проектов.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

В Москве подведены итоги конкурса на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. Участвовали только некоммерческие организации. А победителей более двух тысяч.

Кажется, что спорили до самого конца. Координационный совет конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества подводит итоги шестого первенства идей. Которые должны менять Россию. В этом году — свои рекорды. На развитие гражданского общества государство потратит восемь миллиардов рублей.

Такого количества проектов еще не было. И за каждым — настоящие энтузиасты своего дела. Репортаж Алексея Лазуренко.

 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй в 2019 году конкурс на президентские гранты НКО может поставить рекорд.

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