Более двух тысяч социальных проектов получат президентские гранты

В Москве подведены итоги конкурса на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. Участвовали только некоммерческие организации. А победителей более двух тысяч.

Кажется, что спорили до самого конца. Координационный совет конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества подводит итоги шестого первенства идей. Которые должны менять Россию. В этом году — свои рекорды. На развитие гражданского общества государство потратит восемь миллиардов рублей.

Такого количества проектов еще не было. И за каждым — настоящие энтузиасты своего дела. Репортаж Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй в 2019 году конкурс на президентские гранты НКО может поставить рекорд.