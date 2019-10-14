Второй в 2019 году конкурс на президентские гранты НКО может поставить рекорд

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на заседании координационного комитета конкурса президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО). Политик отметил, что второй в 2019 году конкурс для НКО может стать рекордным по количеству проекту, получивших государственную поддержку.

« Всего у нас получается, если мы одобряем предложенные экспертным советом баллы, которые являются проходными, то у нас получится рекордное количество проектов в этом году. У нас сейчас в первом конкурсе было 1644 проекта, и сейчас претендуют 2128. Итого будет 3772. Такого количества проектов еще не было », — заявил Кириенко.

По его словам, почти половина некоммерческих организаций из потенциальных победителей никогда ранее президентские гранты не получала. Всего на конкурс было подано более девяти тысяч проектов.

Как отметил замглавы Администрации президента РФ, настоящий конкурс президентских грантов НКО стал шестым по счету. За все время соревнований экспертным жюри было рассмотрено более 53 тысяч проектов и почти 22 тысячи некоммерческих организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал об итогах первого конкурса президентских грантов для НКО 2019 года.