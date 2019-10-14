56-летняя звезда «Формулы любви» Валюшкина похвасталась подтянутой фигурой

Советская и российская актриса Елена Валюшкина, известная по фильму «Формула любви», очаровала поклонников снимками в бикини. 56-летняя звезда сейчас отдыхает в Израиле и параллельно делится в Instagram кадрами, сделанными во время путешествия.
Артистка показывает подписчикам местные пейзажи и рассказывает легенды, которые услышала от экскурсоводов. Наряду с этим Валюшкина решила продемонстрировать свой пляжный наряд — звезда советского кинематографа сделала несколько фотографий в зеркале, на которых похвасталась загорелым телом в пятнистом бикини серого цвета. Образ дополнили черные солнечные очки округлой формы и полосатая повязка на голову.
«Ну, как же, на море без море-лука!»
Впрочем, купальник Валюшкиной мало кто оценил, зато фигура звезды собрала шквал комплиментов пользователей.
«Лена, Вы — супер, очень смело и очень достойно!»
«Елена, Вы очаровательны!»
«Просто бомба!» — восхищались фолловеры.
Некоторые, в свою очередь, отметили, что Валюшкиной следует вести себя скромнее и не хвастаться подтянутым телом перед другими.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 55-летняя Вика Цыганова зажигательно станцевала на яхте.