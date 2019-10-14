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  4. 56-летняя звезда «Формулы любви» Валюшкина похвасталась подтянутой фигурой

56-летняя звезда «Формулы любви» Валюшкина похвасталась подтянутой фигурой

, 23:10 Фото 382

Актриса выложила в Instagram снимок, на котором позирует в купальнике перед зеркалом.

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Фото, видео: Instagram @elena_valushkina

Советская и российская актриса Елена Валюшкина, известная по фильму «Формула любви», очаровала поклонников снимками в бикини. 56-летняя звезда сейчас отдыхает в Израиле и параллельно делится в Instagram кадрами, сделанными во время путешествия.

Артистка показывает подписчикам местные пейзажи и рассказывает легенды, которые услышала от экскурсоводов. Наряду с этим Валюшкина решила продемонстрировать свой пляжный наряд — звезда советского кинематографа сделала несколько фотографий в зеркале, на которых похвасталась загорелым телом в пятнистом бикини серого цвета. Образ дополнили черные солнечные очки округлой формы и полосатая повязка на голову.

«Ну, как же, на море без море-лука!»

Instagram @elena_valushkina

Впрочем, купальник Валюшкиной мало кто оценил, зато фигура звезды собрала шквал комплиментов пользователей.

«Лена, Вы — супер, очень смело и очень достойно!»

«Елена, Вы очаровательны!»

«Просто бомба!» — восхищались фолловеры.

Некоторые, в свою очередь, отметили, что Валюшкиной следует вести себя скромнее и не хвастаться подтянутым телом перед другими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 55-летняя Вика Цыганова зажигательно станцевала на яхте.

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