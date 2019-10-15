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  4. Slоу: На что способно новое приложение «Яндекса» c дополненной реальностью

Slоу: На что способно новое приложение «Яндекса» c дополненной реальностью

, 3:31 Видео 27

Теперь можно будет узнать, что же надето на кумире, буквально с помощью клика.

Фото: Sloy.com

Компания «Яндекс» представила новое приложение Sloy. Пока что оно доступно только владельцам гаджетов Apple, но в 2020 году обещают поддержку Android. Об этом сообщает Vc.ru.

 
 
 
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Публикация от Слой (@instasloy)

Sloy создан для коротких видео. Что-то вроде Instagram и Tik Tok, но с прицелом на лайфстайл и моду. Пользователям доступны различные маски, в чем, впрочем, ничего удивительного нет. А вот ключевая особенность Sloy — возможность примерить виртуальные аксессуары.

Также можно сразу увидеть, что надето на блогере — вот кроссовки от бренда № 1, вот куртка от бренда № 2.

«Яндекс»

В Sloy у пользователей персональная лента рекомендаций. Разрабатывают приложение выходцы из «Яндекс Дзена».

Сейчас «Яндекс» намерен наращивать аудиторию Sloy пользователями от 12 до 25 лет. Монетизация же появится со временем и будет нацелена на бренды, которым интересно продвижение товаров с помощью технологий дополненной реальности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему акции «Яндекса» рухнули на 20% на торгах 11 октября.

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