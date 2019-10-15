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  4. Подруга Бари Алибасова-младшего обратится в полицию из-за побоев

Подруга Бари Алибасова-младшего обратится в полицию из-за побоев

, 7:52 Видео 104

Адвокат девушки представил фотографии со страшными синяками.

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Девушка Бари Алибасова-младшего обвинила его в избиении. Как сообщает телеканал «360», последний инцидент произошел 23 сентября.

Адвокат Марии Клюевой предоставил изданию снимки с синяками по всему телу девушки. Также опубликована переписка «Вконтакте» с пользователем, обозначенным как «Бари Алибасов». На скриншоте мужчина просит прощения за то, что сорвался и наговорился гадостей.

Клюева намерена обратиться в полицию, побои она уже зафиксировала судебно-медицинской экспертизы. Конфликты в паре, по ее словам, случались и раньше, но 23 сентября все вышло из-под контроля. Девушка была вынуждена покинуть Москву и улететь в Калининград, где она родилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боль в желудке после отравления Бари Алибасов-старший заливает водкой.

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