Подруга Бари Алибасова-младшего обратится в полицию из-за побоев

Девушка Бари Алибасова-младшего обвинила его в избиении. Как сообщает телеканал «360», последний инцидент произошел 23 сентября.

Адвокат Марии Клюевой предоставил изданию снимки с синяками по всему телу девушки. Также опубликована переписка «Вконтакте» с пользователем, обозначенным как «Бари Алибасов». На скриншоте мужчина просит прощения за то, что сорвался и наговорился гадостей.

Клюева намерена обратиться в полицию, побои она уже зафиксировала судебно-медицинской экспертизы. Конфликты в паре, по ее словам, случались и раньше, но 23 сентября все вышло из-под контроля. Девушка была вынуждена покинуть Москву и улететь в Калининград, где она родилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боль в желудке после отравления Бари Алибасов-старший заливает водкой.