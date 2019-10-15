Из-за мощного циклона в Твери затоплены десятки улиц

В Тверской области из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности. Накануне на регион обрушился мощный циклон. За сутки выпала месячная норма осадков. Сила ветра местами достигала 20 метров в секунду.

В областном центре затоплены десятки улиц. Ливневая канализация с таким потоком не справилась. Не выдержали дождя и крыши домов. Во многих многоэтажках затопило подъезды и квартиры. Сейчас коммунальные службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии.

Ветер, дожди, гололед и туман: ранее 5-tv.ru рассказывал, что половина России оказалась во власти непогоды.