Школу оштрафовали на 100 тысяч из-за опоздавшего ученика

Крупный скандал разгорается вокруг 12-й школы в Сыктывкаре. Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей, и все из-за девятиклассника, который опоздал на урок математики.

После того как прозвенел звонок, учитель не пустил ребенка в класс. Суд посчитал это административным правонарушением и обвинил школу в незаконном ограничении права на образование. Администрация учреждения с такой трактовкой не согласилась и обжаловала решение. Горсуд, в свою очередь, перенес рассмотрение дела на 25 октября.

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