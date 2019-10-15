  1. Пятый канал
  4. Школу оштрафовали на 100 тысяч из-за опоздавшего ученика

Школу оштрафовали на 100 тысяч из-за опоздавшего ученика

, 8:14 Эфирная новость 148

Администрация учебного заведения уже обжаловала решение в городском суде Сыктывкара.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Антон Уницын, 5-tv.ru

Крупный скандал разгорается вокруг 12-й школы в Сыктывкаре. Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей, и все из-за девятиклассника, который опоздал на урок математики.

После того как прозвенел звонок, учитель не пустил ребенка в класс. Суд посчитал это административным правонарушением и обвинил школу в незаконном ограничении права на образование. Администрация учреждения с такой трактовкой не согласилась и обжаловала решение. Горсуд, в свою очередь, перенес рассмотрение дела на 25 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ошибках, которые чаще всего допускают на ЕГЭ по русскому языку.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.37
0.15 70.93
0.20
Гороскоп на 15 октября: Стрельцы, требуйте конфеты и цветы!

Последние новости

9:14
Кристина Асмус поделилась подробностями первой в жизни постельной сцены
9:00
Как в шпионских романах. 60 лет назад казнили Степана Бандеру
8:52
Ким Кардашьян описала самый страшный момент своей жизни
8:44
С Алексеем Леоновым простятся на кладбище под Москвой
8:39
Глава МИД Украины припугнул сограждан альтернативой «формуле Штайнмайера»
8:28
Роскосмос отправит на луну внука робота Федора

Сейчас читают

Чаепитие с блинами обернулось для школьниц двойным изнасилованием
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
«Так держать, Семочка!»: сын Эвелины Бледанс победил семилетнюю фобию — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев