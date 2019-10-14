Выявлены ошибки, которые чаще всего допускают на ЕГЭ по русскому языку

Федеральный институт педагогических измерений проанализировал ответы выпускников на ЕГЭ по русскому языку в 2019 году и сформулировал, с какими заданиями экзаменуемые справляются хуже всего.

В целом результаты ЕГЭ по русскому оказались немного хуже, чем годом ранее: средний тестовый балл понизился на 1,4%, но немного превышает показатель 2017 года.

Как пишет «Российская газета», статистика показала, что наибольшие трудности у выпускников школ вызывает правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. В качестве примера приводится слово «тащащий», в котором тестируемые определяют спряжение по глаголу «таскать», а не «тащить», то есть смешивают виды глагола.

Вторыми по количеству ошибок оказались задания, связанные с правописанием суффиксов и приставок. С ними справились чуть больше половины экзаменуемых. На третьем месте — слова с одним или двумя «н». Правильно выполнили задание на эти правила лишь 65% учащихся.

Что касается грамматики, то тут самые распространенные ошибки в формах сравнительной и превосходной степеней: в ответах содержатся словосочетания «более лучший», «самый красивейший» и тому подобные.

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