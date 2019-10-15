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Россияне могут получить единую платежку по ЖКУ

, 7:16 Эфирная новость 112

Эксперты полагают, что такая мера позволит сократить общую задолженность граждан.

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Фото, видео: ТАСС/Смирнов Владимир, 5-tv.ru

Единая коммунальная платежка появится в России. В ней соберут данные по всем услугам ЖКХ. Соответствующую инициативу, как сообщают «Известия», намерено поддержать правительство.

По мнению авторов законопроекта, единый платежный документ поможет россиянам лучше оценивать свои расходы и снизит долги за коммунальные услуги. Только за первый квартал этого года они превысили 560 миллиардов рублей.

Сейчас в ряде регионов людям приходит несколько платежек — по разным видам услуг. Это нередко приводит к ошибкам в начислениях и росту долгов. При выставлении единой платежки дисциплина граждан должна возрасти. Эксперты также убеждены, при помощи такой квитанции будет проще контролировать рост тарифов.

Ранее эксперты рассказали, как сэкономить на оплате отопления.

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