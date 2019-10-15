Новый экскурсионный маршрут расскажет школьникам о храмах Петербурга и Ленобласти

Рассказать школьникам Петербурга и Ленинградской области об уникальных храмах, монастырях и других объектах духовного наследия поможет новый экскурсионный маршрут.

Автор проекта — студентка Алена Манина, ставшая призером 16-го всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Она разработала специальную карту, на которой обозначены все сохранившиеся до наших дней православные объекты.

Алена Манина, автор проекта: «Я думаю, что интересно было бы узнать школьникам в рамках изучения мировой художественной культуры. Например, об архитектуре здания, о том, что такое та же икона, фреска и прочее».

Новый экскурсионный проект сейчас активно развивается и получил поддержку правительства Петербурга и Ленинградской области.

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