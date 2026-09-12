Крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского прошел в Петербурге

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

Шествие началось у Казанского собора и завершилось на площади Александра Невского.

Как прошел крестный ход с мощами Донского в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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В Санкт-Петербурге прошел крестный ход с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Об этом сообщили РИА Новости.

Шествие началось после божественной литургии в Казанском кафедральном соборе. Во главе колонны пронесли Казанскую икону Божией Матери и ковчег с мощами князя Дмитрия Донского.

Участники прошли от Казанского собора до площади Александра Невского примерно за час. За движением колонны наблюдали жители и гости города с улиц и балконов домов.

К торжественному шествию также присоединились участники малого крестного хода с мощами святого благоверного князя Александра Невского, который отправился от Александро-Невской лавры.

Завершением мероприятия стал праздничный молебен перед ковчегами с мощами святых князей и Казанской иконой Божией Матери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прибытия в Петербург ковчега с частицей мощей Дмитрия Донского к нему выстроилась очередь желающих поклониться святыне.

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