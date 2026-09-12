Крестный ход с мощами Александра Невского и Дмитрия Донского пройдет в Петербурге

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

В Северную столицу специально доставили ковчег со святыней из Москвы.

Крестный ход в Петербурге 12 сентября: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

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Крестный ход с мощами двух святых князей пройдет в Санкт-Петербурге

Большой крестный ход состоится в Санкт-Петербурге на Невском проспекте в честь святого князя Александра Невского. Он пройдет 12 сентября, в День перенесения мощей в Северную столицу из Владимира. Об этом ТАСС сообщил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин.

Во главе хода будет пронесена Казанская икона Божией Матери и мощи благоверного князя Дмитрия Донского. Ковчег со святыней специально доставили из Москвы.

Ранее мощи великого князя Димитрия Донского были обретены в ходе работ по реставрации Архангельского собора Московского Кремля. По словам епископа, глубокий символизм кроется в том, что два мудрых правителя и непобедимых военачальника, стоявших у истоков независимости единого русского государства будут молитвенными символами для сотен православных россиян.

Святые мощи пронесут по всему Невскому проспекту. Ранее 5-tv.ru писал о том, что для того, чтобы поклониться им, в Санкт-Петербурге выстроилась целая очередь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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