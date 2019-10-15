В Приморье жильцам обрушившейся пятиэтажки выплатят по 50 тысяч рублей

Семнадцать квартир пострадали в результате взрыва в жилом доме в Приморье. Всю ночь спасатели разбирали завалы и только к утру им удалось достать из-под обломков пострадавших. Два человека госпитализированы. Около полуночи в пятиэтажке поселка Новонежино обвалились потолок, стена и лестничный пролет. Погибла женщина.

Следственный комитет уже назвал вероятную причину взрыва. На месте ЧП работает наш корреспондент в Приморье Евгений Подтергера. У него вся последняя информация о случившемся.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал, что жильцам, чьи квартиры наиболее пострадали при обрушении части подъезда, выплатят по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества и дадут сертификаты на приобретение жилья после экспертной оценки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа предварительная причина частичного обрушения жилого дома в Приморье. Эксперты полагают, что к аварийной ситуации мог привести взрыв водонагревателя.