  1. Пятый канал
  4. В Приморье жильцам обрушившейся пятиэтажки выплатят по 50 тысяч рублей

В Приморье жильцам обрушившейся пятиэтажки выплатят по 50 тысяч рублей

, 12:45 Эфирная новость 89

В результате взрыва в жилом доме в Новонежино пострадали 17 квартир.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Штокал Алексей; 5-tv.ru

Семнадцать квартир пострадали в результате взрыва в жилом доме в Приморье. Всю ночь спасатели разбирали завалы и только к утру им удалось достать из-под обломков пострадавших. Два человека госпитализированы. Около полуночи в пятиэтажке поселка Новонежино обвалились потолок, стена и лестничный пролет. Погибла женщина.

Следственный комитет уже назвал вероятную причину взрыва. На месте ЧП работает наш корреспондент в Приморье Евгений Подтергера. У него вся последняя информация о случившемся.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал, что жильцам, чьи квартиры наиболее пострадали при обрушении части подъезда, выплатят по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества и дадут сертификаты на приобретение жилья после экспертной оценки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа предварительная причина частичного обрушения жилого дома в Приморье. Эксперты полагают, что к аварийной ситуации мог привести взрыв водонагревателя.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.37
0.15 70.93
0.20
Гороскоп на 15 октября: Стрельцы, требуйте конфеты и цветы!

Последние новости

13:54
Видео: военные самолеты ОАЭ нарисовали в небе триколор в честь приезда Путина
13:47
Новой женщиной-кошкой станет Зои Кравиц
13:24
Семья Завторотнюк впервые рассказала о болезни актрисы
13:20
Пропавшая в Екатеринбурге Ксения Каторгина найдена мертвой
12:58
Видео: Андрей Аршавин раскритиковал сына после футбольной тренировки
12:47
Наталья Бочкарева не явилась в суд

Сейчас читают

Чаепитие с блинами обернулось для школьниц двойным изнасилованием
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Директор Моисеева показал, в каких условиях живет певец после инсульта

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев