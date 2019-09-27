Чиновники под надуманным предлогом отобрали детей у многодетной матери

В Челябинской области чиновники решили забрать детей у попавшей в больницу многодетной матери. Женщина уверяет — пока она была на лечении, малышей в буквальном смысле выкрали сотрудники службы опеки. А теперь заставляют отказаться от них задним числом.

Предлог оказался совершенно неожиданным — якобы для присмотра за детьми не осталось ни одного законного опекуна. Старшие сын и дочь уехали работать в Челябинск, из взрослых в доме оказался лишь гражданский муж.

«Они сказали, что дома чисто, дети ухожены, покушать сварено. Просто я не являюсь никем. По бумагам я никто», — пояснил решение органов опеки гражданский муж многодетной матери Сергей Крестьянинов.

Нина Пугачева уверена: детей чиновники выкрали намеренно, чтобы отделаться от настойчивой просительницы. Последние годы женщина воюет с местной администрацией: требует положенного по закону нового дома. Ее одноэтажка в отдаленной деревне давно покрылась трещинами и плесенью, но до сих пор не признана аварийной.

В ситуации разбирался Кирилл Сергеев.

А вот на Алтае ситуация обратная. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, местных соцработников осудят за отказ забрать детей у жестокой приемной матери.