В «Шереметьево» торжественно встретили сборную России по спортивной гимнастике

В столичном аэропорту «Шереметьево» торжественно встретили нашу сборную по спортивной гимнастике. Их выступление на чемпионате мира в немецком Штутгарте стало триумфальным. Сразу девять медалей, в том числе первое место в мужском командном многоборье.

«Это очень приятно, что у нас получилось командой завоевать эту золотую медаль. Это очень большой успех для нас и для страны», — отметил чемпион мира по спортивной гимнастике Давид Белявский.

Впереди у команды подготовка к предстоящим Олимпийским играм в Токио. Туда наши спортсмены поедут уже в статусе фаворитов.