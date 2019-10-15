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  4. В «Шереметьево» торжественно встретили сборную России по спортивной гимнастике

В «Шереметьево» торжественно встретили сборную России по спортивной гимнастике

, 12:17 Эфирная новость 61

Спортсмены с победой вернулись из Германии, где проходил чемпионат мира.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

В столичном аэропорту «Шереметьево» торжественно встретили нашу сборную по спортивной гимнастике. Их выступление на чемпионате мира в немецком Штутгарте стало триумфальным. Сразу девять медалей, в том числе первое место в мужском командном многоборье.

«Это очень приятно, что у нас получилось командой завоевать эту золотую медаль. Это очень большой успех для нас и для страны», — отметил чемпион мира по спортивной гимнастике Давид Белявский.

Впереди у команды подготовка к предстоящим Олимпийским играм в Токио. Туда наши спортсмены поедут уже в статусе фаворитов.

Ранее в Москве россиянки не оставили шанса соперникам на ЧМ по художественной гимнастике. Тогда программа юных россиянок была настолько фееричной, что все золото, как в командном, так и в индивидуальном зачетах — оказалось в руках наших гимнасток.

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