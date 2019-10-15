«У каждого своя норма»: Лера Фрост сказала, когда лишилась девственности

Бывшая участница шоу «Дом-2» Лера Фрост рассказала своим подписчикам в Instagram, когда лишилась невинности. Кроме признания, она выложила в сторис черно-белую фотографию в нижнем белье.

«Какой возраст вступления в половую жизнь для тебя норма?», — спросила Фрост своих подписчиков.

Под фотографией, на которой знаменитость запечатлена только в черном бюстгальтере и трусиках, она отметила, что у каждого своя норма.

«Могу сказать так: чем позже, тем лучше. Девочке торопиться нельзя в этом плане. В моем случае первый раз был в 18 лет», — призналась звезда «Дома-2».

Instagram @lerafrost

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Лера Фрост выложила горячее фото в красном белье. «Хороша чертовка!» — написал один из восторженных подписчиков в комментариях.