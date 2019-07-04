Аршавин будет выплачивать экс-супруге и дочери более 400 тысяч рублей алиментов

Андрей Аршавин снова свободен. Брак с журналисткой Алисой Казьминой в среду, 3 июля, официально расторгнут в Петербурге. Супруги на заседании лично не присутствовали, были только их адвокаты. Суд в итоге решил двухлетнюю дочь Есению оставить с матерью. Аршавин будет платить алименты бывшей жене и ребенку — восьмую чать от всех доходов — чуть более 400 тысяч рублей в месяц.

«Сегодня был найден документ о его заработках — 669 тысяч долларов США, что вселяет большие надежды на то, что в скором времени мы получим существенные деньги», — добавил после решения суда адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский.

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У Аршавина еще трое детей от гражданской супруги Юлии Барановской. Но ее финансовые интересы не затронуты. 50 процентов от заработков экс-футболиста по-прежнему ее. Самого футболиста, похоже, все эти тяжбы мало волнуют. Он поглащен новыми отношениями. Еще до развода у него появилась очередная пассия.

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