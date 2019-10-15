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  4. «Русская Кардашьян» порадовала поклонников видео в очередном сексуальном образе

«Русская Кардашьян» порадовала поклонников видео в очередном сексуальном образе

, 11:42 Видео 141

Девушка продемонстрировала свои аппетитные формы в синем облегающим платье.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко — более известная как «русская Кардашьян» — начала радовать подписчиков своего Instagram с самого утра. Не успев открыть глаза, фолловеры девушки увидели ее сногсшибательное тело в синем облегающем миниплатье с глубоким декольте. На видео Квитко демонстрирует свои пышные формы на фоне сада.

Вероятно, девушка готовилась к очередной фотосессии в одной из стран Европы. Свое местоположение, Анастасия, как правило, скрывает. Ее фанатам остается только гадать, где находится модель и в каких странах можно ее встретить. Судя по ее странице в социальной сети, Анастасия предпочитает работать и проводить время в странах с жарким климатом.

Ранее 5-tv.ru показал русскую Кардашьян в леопардовом бикини.

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