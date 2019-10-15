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  4. Под Петербургом микроавтобус влетел в столб на скользкой дороге — один человек погиб

Под Петербургом микроавтобус влетел в столб на скользкой дороге — один человек погиб

, 11:05 Эксклюзивное видео 283

По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, один погиб, четверо находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили легкие травмы.

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Фото, видео: ГИБДД; 5-tv.ru

Микроавтобус с пассажирами перевернулся на Скандинавском шоссе в Курортном районе Петербурга. ЧП произошло утром во вторник, 15 октября.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Peugeot, двигавшийся из Петербурга в сторону Выборга, не справился с управлением, влетел в столб и перевернулся. В результате аварии один человек погиб, еще семеро получили ранения различной степени тяжести — четверо находятся в тяжелом состоянии.

В ГИБДД отметили, что причиной аварии могла стать наледь на дороге.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетняя девочка и трое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области. Тогда причиной аварии стало лобовое столкновение.

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